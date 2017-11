"20 ans d'écart" : Pierre Niney raconte sa scène de sexe avec Virginie Efira

Dans la vraie vie, Pierre Niney (28 ans) et Virginie Efira (40 ans) ont douze printemps de différence. Dans 20 ans d'écart, une comédie devenue culte pour beaucoup, ils en ont un peu plus... Film sorti en 2013 qui a propulsé le jeune acteur de la Comédie-Française au rang de star du cinéma, 20 ans d'écart de David Morceau raconte comment Alice, 38 ans et sur le point de peut-être devenir rédactrice en chef du magazine Rebelle, tente de briser son image de femme coincée en entamant une fausse idylle avec un jeune homme beaucoup plus jeune. Avec humour, ce film romantique revisitait notamment le mythe de la MILF.

Pour Pierre Niney, ce fut un des premiers films où il a dû se frotter à une scène de sexe - très particulière et hilarante pourtant. Un moment gênant pour lui, d'autant que cette séquence a été tournée dans un moment particulier. "Je ne sais pas comment ils se goupillent dans les plannings, mais c'est souvent en tout début de tournage, quand tu connais pas du tout l'actrice encore", ironise-t-il dans un Supercut de Konbini. Et de raconter sa propre expérience avec la jolie Belge : "Ça très bien passé finalement, et on s'est bien marré et c'était cool. Mais on avait une vraie scène de sexe au lit, ensemble, et c'était jour 1 ou 2 grand max. Très vite, comme on a rigolé ensemble, ça a brisé la glace."

Même discours chez Virginie Efira. "Avec Pierre Niney, ça a tout de suite collé. Il est super et très drôle. Le tournage a commencé par les scènes d'amour, il a fallu oublier notre pudeur. Pendant la scène de sexe, j'étais morte de rire. Heureusement qu'il était là", confiait-t-elle en 2013 à Melty.