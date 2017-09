"Ça" : Qui sont les enfants-stars du film d'horreur phénomène ?

Véritable carton aux quatre coins de la planète, le film d'horreur Ça continue d'attirer et d'effrayer les spectateurs du monde entier. Après avoir déjà amassé 266 millions de dollars sur le sol américain depuis sa sortie le 8 septembre, le long métrage d'Andres Muschietti (Mama) rencontre également un très large succès en France, où il est sorti le 20 septembre. Cinq jours après, la Warner s'est targuée d'avoir enregistré 811 266 entrées pour son premier week-end d'exploitation. Un record pour un film d'horreur depuis dix-sept ans, loin devant les phénomènes Paranormal Activity et Conjuring, et juste derrière Scream 3, dernier film d'horreur à avoir fait mieux (en 2000). Un succès qui aura une suite, déjà prévue pour le 6 septembre 2019.

Du coup, après avoir fait la connaissance de l'acteur qui se cache derrière le costume du flippant Pennywise (Bill Skarsgård), nous vous proposons de partir à la rencontre des jeunes acteurs du film-événement.

Jaeden Lieberher

Rôle : Bill

Âge : 14 ans

Films notables : Midnight Special, The Book of Henry, St Vincent

Sa bio : C'est le plus expérimenté de tous et son histoire fait rêver ! L'aventure débute en 2011 lorsqu'il déménage avec sa mère Angela, quittant sa Pennsylvanie natale pour Los Angeles. Là-bas, sans aucune expérience en acting, il commence à apparaître dans des publicités, puis sur grand écran en jouant une version jeune de Chris Evans dans Playing It Cool. Il donne ensuite la réplique à Bill Murray dans St. Vincent, puis à Bradley Cooper dans Welcome Back. On le croise également dans la série Masters of Sex, et dans The Book of Henry dans lequel il joue avec un autre enfant-star en vogue, Jacob Tremblay (Room).

Bientôt dans : The True Adventures of Wolfboy, avec Chloé Sévigny.

Finn Wolfhard

Rôle : Richie

Âge : 14 ans

Films notables : Stranger Things

Sa bio : Né à Vancouver, Finn a commencé à se rêver acteur après avoir vu Spider-Man de Sam Raimi. Sa carrière a débuté par des petites apparitions, notamment dans la petite lucarne, avec des séries comme The 100 ou Supernatural. En 2016, le grand public le découvre dans Stranger Things, série à succès de Netflix dans laquelle il campe Mike Wheeler. Aujourd'hui, il gagne 30 000 dollars par épisode tourné.

Bientôt dans : Stranger Things – Saison 2 / Dog Days, avec Nina Dobrev.

Sophia Lillis

Rôle : Beverly

Age : 15 ans

Films notables : 37

Sa bio : Née à Brooklyn, Sophia est l'une des moins expérimentées au casting de Ça. Du haut de son 1,52 mètre, c'est grâce à sa performance dans le drame 37 (portée par Samira Wiley, une actrice d'Orange Is the New Black) qu'elle décroche une chance d'interpréter Beverly Marsh, jolie petite adolescente solaire dont la réputation au lycée fait d'elle une jeune fille persécutée.

Bientôt dans : Sharp Objects, une série portée par Amy Adams.

Jeremy Ray Taylor

Rôle : Ben

Âge : 14 ans

Films notables : Alvin et les Chipmunks: À fond la caisse

Sa bio : Reconnaissable à sa frimousse attachante, Jeremy est originaire du Tennessee. Sa carrière débute en 2011 avec une apparition dans la série Reed Between the Lines, suivi par deux petites partitions dans 42 et Ant-Man. En 2015, il campe Kid dans Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse, ce qui lui permet de décrocher ensuite le rôle de Ben, petit intello solitaire et bouc-émissaire de Ça.

Bientôt dans : Geostorm, un film-catastrophe porté par Gerard Butler et Abbie Cornish.

Jack Dylan Grazer

Rôle : Eddie

Âge : 14 ans

Film notables : Me, Myself & I

Sa bio : On pourrait croire que Jack est un pistonné. En effet, il est le neveu du célèbre producteur Brian Grazer dont plusieurs de ses films, tels que Splash (1984), Apollo 13 (1995), A Beautiful Mind (2001) et Frost/Nixon, ont remporté des Oscars. Pourtant ce n'est pas son oncle qui a provoqué le casting de Jack dans Ça, mais son apparition dans un segment de Tales of Halloween et la série Me, Myself and I. Dans Ça, il campe un ado froussard qui a développé une puissante hypocondrie à cause de sa mère psycho-rigide. Et accessoirement, il a un débit de paroles qui dépasse celui de Jesse Eisenberg, ce qui est une sacrée performance.

Wyatt Oleff

Rôle : Stanley

Âge : 14 ans

Films notables : Les Gardiens de la Galaxie

Sa bio : Originaire de Chicago dans l'Illinois, Wyatt a débuté sa carrière avec plusieurs petites apparitions dans des séries telles que Skake It Up ou Once Upon A Time. En 2014, il est choisi pour incarner le jeune Peter Quill, héros des Gardiens de la Galaxie joué par Chris Pratt dans sa version adulte. On le croise également dans History of Us, un téléfilm dans lequel joue Jeremy Ray Taylor !

Chosen Jacobs

Rôle : Mike

Âge : 16 ans

Films notables : Hawaii 5-0

Sa bio : Né à Springfield et élevé à Atlanta, Chosen sait à la fois jouer et chanter. C'est au sein d'une chorale de gospel qu'il se distingue à l'âge de 6 ans. Sachant manier piano et guitare, il a fait ses armes sur scène en jouant dans Hairspray ou dans Into The Woods. Lorsqu'il n'est sur les planches, il écrit et produit sa propre musique, avec le doux rêve de sortir prochainement son EP. À l'âge de 13 ans, il déménage avec sa mère et sa soeur à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d'acteur. On le retrouve notamment à cinq reprises dans Hawaii 5-0, son premier grand coup.

Bientôt dans : American Woman