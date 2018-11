"Crazy Rich Asians" : Focus sur la comédie de l'année et carton du box-office

Crazy Rich Asians, c'est l'histoire de Rachel Chu. Née à New York, elle n'est jamais allée en Asie. En accompagnant son fiancé Nick Young au mariage de son meilleur ami à Singapour, Rachel est donc enchantée de découvrir le continent de ses ancêtres... même si elle redoute un peu de rencontrer la famille de son fiancé. Il faut dire que Nick a omis quelques détails d'importance. Car il est non seulement l'héritier d'une des familles les plus riches du pays, mais aussi l'un des célibataires les plus convoités. Rachel devient alors la cible de toutes les jeunes femmes de la bonne société singapourienne en mal de maris et, pire encore, de sa future belle-mère. Si l'amour ne s'achète pas, l'argent rend les situations parfois bien complexes...

Pour ce film américain, un casting cinq étoiles dirigé par Jon M. Chu, à qui l'on doit déjà Sexy Dance 2, G.I. Joe : Conspiration et Insaisissables 2. La belle Constance Wu, 36 ans, est la vedette. La comédienne vue dans la série Bienvenue chez les Huang donne la réplique à Henry Golding, un acteur né en Malaisie et notamment aperçu dans le récent L'Ombre d'Emily. La grande Michelle Yeoh, qu'on ne présente plus est également de la partie, tout comme Ken Jeong (Very Bad Trip) et la rappeuse-actrice croisée dans Ocean's 8, Awkwafina. La Britannique Gemma Chan (Humans), Lisa Lu (Apart Together) et Sonoya Mizuno (Ex Machina, La La Land) complètent cette distribution.

Véritable succès critique, Crazy Rich Asians a suscité l'adhésion total d'un public charmé par cette comédie hilarante et à la fois touchante. Son accueil s'est fait sentir au box-office US, puisque le film a rapporté 173,2 million de dollars rien que sur le sol américain (235 millions à l'international), faisant de lui le 16e plus gros film de l'année. Côté budget, il n'a coûté que 30 millions de billets verts.

Crazy Rich Asians, dans les salles françaises à partir du 7 novembre 2018.