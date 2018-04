"Game Night" avec Rachel McAdams : Quand sa "soirée jeux" dérape...

Pour pimenter leur vie de couple, Max (Jason Bateman) et Annie (Rachel McAdams) animent un jeu une nuit par semaine. Cette fois ils comptent sur Brooks (Kyle Chandler), le frère charismatique de Max, pour organiser une super soirée à thème autour du polar, avec vrais faux malfrats et agents fédéraux ! Brooks a même prévu de se faire enlever.... sauf qu'il reste introuvable. En tentant de résoudre l'énigme, nos joueurs invétérés commencent à comprendre qu'ils se sont peut-être trompés sur toute la ligne. De fausses pistes en rebondissements, ils n'ont plus aucun point de repère et ne savent plus s'il s'agit encore d'un jeu... ou pas. Cette nuit risque bien d'être la plus délirante – et la plus dangereuse – de toute leur carrière de joueurs...

Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, les deux auteurs de Vive les vacances, Game Night est également porté par Sharon Horgan (la série Catastrophe), Billy Magnussen (Into the Woods), Larmorne Morris (New Girl), Jesse Plemons (Fargo), Michael C. Hall (Dexter) ou encore Kylie Bunbury (Pitch).

Originale, délurée et assurément imprévisible, Game Night utilise un point de départ peu utilisé au cinéma – si ce n'est dans des films d'horreur – à savoir "la soirée jeux (de société)". Une tradition pour les soirées entre potes, qui peut virer autant en Monopoly qu'en karaoké ou en jeu de cartes. Mais là, le concept va plus loin. Max et sa femme Annie, ainsi que leurs quatre amis se préparent pour une murder party organisée par Brooks, le frère de Max. Lui qui cherche toujours à faire mieux que son petit frère, Brooks a promis au groupe de joueurs invétérés une soirée dont ils se souviendront, bien loin de leurs traditionnels quiz de culture générale et autres parties de Pictionary et de mime. Du coup, lorsque, quelques minutes plus tard, des hommes armés font irruption dans le salon et le ligotent avant de le kidnapper, ses invités sont drôlement impressionnés par le réalisme de la scène, le regard terrifié de Brooks, et l'air menaçant des assaillants. Ils ont presque du mal à croire qu'il s'agit d'une mise en scène. Peut-être parce que ça n'en était pas une...

Game Night, en salles le 18 avril 2018.