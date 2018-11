"Hippocrate" : Chloé Jouannet en couple avec l'un des acteurs de la série

C'est l'une des séries les plus attendues en cette fin d'année, au vu des nombreuses critiques positives qu'elle a reçues. Hippocrate débarque ce lundi 26 novembre 2018 sur Canal+ à partir de 21h10. Réalisée par Thomas Lilti, médecin généraliste, scénariste et réalisateur à qui l'on doit aussi le long métrage éponyme sorti en 2014 mais aussi Première Année, la création originale Canal+ se penche sur le quotidien d'un hôpital public en périphérie d'une grande ville. À la suite de mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48 heures. Trois internes inexpérimentés et un médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, doivent faire bloc pour gérer seuls le service et les malades. Sauf que la quarantaine se prolonge.

Pour cette adaptation en huit épisodes, Thomas Lilti s'offre les services de Louise Bourgoin (Chloé), Alice Belaïdi (Alyson), Karim Leklou (Arben) mais aussi Zacharie Chasseriaud (Hugo). Ce dernier n'est pas seulement connu pour avoir précédemment joué dans Les Géants, qui l'a propulsé en 2011, ou Tango libre, La Belle Vie, Au plus près du soleil et plus récemment Nos patriotes, il est également le compagnon de Chloé Jouannet depuis plus de deux ans.

La comédienne de 21 ans a apporté son soutien à son petit ami deux jours avant la diffusion du premier épisode d'Hippocrate. Le 24 novembre 2018, fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet a publié une photo d'elle près d'une affiche de la série, mimant un baiser à son amoureux. "#Hippocrate la série sur @canalplus lundi prochain c'est brillant et c'est avec mon coeur", a-t-elle légendé. Chloé Jouannet propose également quelques images de la série en guise de premier aperçu. Espérons que ce beau message sera synonyme de grandes audiences...