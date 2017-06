"Les Enfants de la télé" de retour sur France 2... et sans Arthur !

C'est désormais officiel, l'émission Les Enfants de la télé va bientôt faire son grand retour sur nos petits écrans !

En effet, selon une information de nos confrères de Télé Loisirs confirmée par France 2, l'émission lancée par Arthur sur le Service public en 1994 – et qui a surtout connu son heure de gloire sur TF1 de 1996 à 2016 – est sur le point de rentrer au bercail.

Toujours produite par EndemolShine France, cette nouvelle version des Enfants de la télé ne sera en revanche plus animée par Arthur, toujours en contrat avec TF1. Selon nos confrères, c'est l'animateur Thomas Thouroude (39 ans) qui devrait hériter du programme culte.

France 2 a indiqué à via un communiqué de presse : "C'est un rendez-vous télé patrimonial et familial. L'émission retrouvera un rythme hebdomadaire à la rentrée dans un format réinventé à base d'actualité artistique et culturelle."

Le dernier numéro des Enfants de la télé, diffusé sur TF1 en avril 2016, avait enregistré une audience catastrophique de 2,9 millions de téléspectateurs en prime time, soit 13,7% du public. Une contre-performance qui avait précipité la chute du programme...