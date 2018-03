"OSS 117 3" avec Jean Dujardin : la décision radicale du réalisateur...

À la base, le réalisateur français n'était pas contre l'idée de prendre les rênes d'un 3e OSS 117. Pour cette troisième aventure, il avait en tête que le personnage d'Hubert Bonisseur de la Bath serait dégarni et bedonnant, et qu'il irait encore plus loin dans le décalage entre sa génération et la nouvelle. Il avait surtout clamé à maintes reprises qu'il attendrait d'avoir la bonne histoire à raconter pour faire une suite "à la hauteur des deux autres, voire mieux".

Qui pourrait bien reprendre la réalisation d'OSS 117 ? Un certain James Huth, à qui on doit les Brice de Nice et qui est un proche ami de Dujardin, pourrait bien être le grand favori, d'autant que ses films sont produits par les frères Altmayer, les producteurs d'OSS. Alex Lutz et Serge Hazanavicius, qui ont joué dans le deuxième volet et ont depuis réalisé quelques films, sont également des familiers de l'univers.