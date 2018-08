"Plus belle la vie" a 14 ans : Laurent Kerusoré ému de la fidélité des fans

Le 30 août 2004, Plus belle la vie faisait son apparition dans le milieu audiovisuel. Quatorze ans plus tard, le feuilleton marseillais de France 3 est toujours à l'antenne et réunit chaque soir plus de 4 millions de téléspectateurs, un succès qui fait de lui la série française la plus populaire. Nouvelles intrigues, nouveaux personnages... Plus belle la vie se réinvente constamment et suit l'actualité au plus près. De quoi toucher les téléspectateurs. Ces derniers se montrent d'ailleurs très fidèles, en dépit de l'arrivée de nouvelles séries quotidiennes comme Demain nous appartient (TF1) ou plus récemment Un si grand soleil (France 2).

Sur Instagram, l'un des personnages emblématiques et présent depuis les débuts dans le fameux quartier du Mistral a tenu à rendre hommage aux fans. Il s'agit de Laurent Kerusoré qui campe le rôle de Thomas Marci. "Plus belle a été ma vie depuis 14 ans. Merci pour votre soutien et votre fidélité ! Et comme l'OM, à jamais les premiers !", a-t-il tendrement inscrit en légende d'une photo de tournage de lui entouré d'autres personnages phares comme celui de Mélanie, incarnée par Laetitia Milot, ou encore Estelle, jouée par Élodie Varlet.

Sans surprise, cette publication a ravivé la nostalgie de nombreux internautes qui se sont empressés de commenter leurs bons sentiments : "14 ans que je regarde et jamais loupé un épisode", "On vous adore depuis le début, vous êtes extra", "Joyeux anniversaire à toute la Team de pblv", "Les fans sont toujours là"...

Au vu des records d'audience et des scénaristes toujours plus inspirés, nul doute que les aventures de Plus belle la vie vivront à travers nos écrans pendant encore plusieurs années.