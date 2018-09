"Plus belle la vie" clashée par France Télé, Laurent Kérusoré monte au créneau

Il y a quelques jours, Plus belle la vie fêtait ses quatorze ans de diffusion sur France 3. Une aubaine pour les comédiens, qui se renouvellent toujours plus dans le show, mais aussi pour les téléspectateurs, qui ne se lassent pas de suivre les intrigues du Mistral. Si tout le monde y trouve son compte, il semblerait que les dirigeants de France Télévisions ne reconnaissent pas les qualités de la fiction à leur juste valeur.

Dans un article pour le journal Libération publié le 26 août 2018, le directeur des programmes, Takis Candilis, et un "ponte de France Télé" encensaient le nouveau feuilleton de France 2, Un si grand soleil, aux dépens de Plus belle la vie : "La qualité visuelle est bien meilleure que Plus belle la vie, c'est du niveau d'un prime-time. On sort des décors en carton-pâte."

Sans surprise, ces déclarations mal avisées ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Bien au contraire, Laurent Kérusoré était tout ouïe pour recevoir ces mots durs et n'a pas tardé à répliquer à sa manière, c'est-à-dire en poussant un coup de gueule. Sur Instagram ce mardi 4 septembre, le comédien de 44 ans, qui incarne Thomas Marci à l'écran, a affiché les critiques de France Télé dans une nouvelle publication accompagnée d'une légende bien sentie : "C'est important de bien comprendre qu'ils n'ont aucun respect pour vous nos fidèles téléspectateurs! Merci à vous. RIP la télévision française!"

Dans sa story, Laurent Kérusoré a aussi riposté, filmant fièrement les studios de tournage et adressant un message rassurant à ses fans : "Je suis très très très fier d'avoir tourné pendant 14 ans dans des décors en carton-pâte et d'avoir été suivi par plus de cinq millions de fidèles. Ils n'ont rien compris."