"Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?" : 1re affiche et un couple lesbien

Ce sera assurément l'événement de ce début d'année 2019 ! Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?, suite de la comédie à succès de Philippe de Chauveron, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, sortira dans nos salles le 30 janvier. En marge de cet événement, UGC vient de dévoiler la première affiche ainsi que le synopsis officiel de cette suite très très attendue.

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l'étranger. Incapables d'imaginer leur famille loin d'eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises...

Comme le confirme l'affiche, faisant suite au court teaser qu'UGC avait dévoilé au Congrès annuel des exploitants à Deauville fin septembre, l'un des fils conducteurs de l'intrigue a été révélé. Il s'agit de l'idylle entre la petite soeur de Noom Diawara (jouée par Claudia Tagbo) et l'amour de sa vie, une femme incarnée par Tatiana Rojo. La présence de ce couple lesbien va ajouter un peu plus de piment et d'écho à l'actualité.

De quoi conforter Frédéric Chau, l'interprète de Chao Ling dans le premier volet. "Je vais vous dire, honnêtement, je crois que ce deuxième volet fera polémique. Au même titre que le premier, mais dans un style différent. Parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu traite de sujets sensibles, comme l'identité, la religion, le vivre-ensemble, les préjugés... Tout ça fait un mélange très polémique. Et le deuxième opus reprend ces thèmes un peu sensibles... et du coup je crois qu'on va en entendre parler !", avait-il confié au magazine Première cet été. On a hâte !

Tout ce petit monde, à commencer par les Verneuil incarnés par Chantal Lauby et Christian Clavier, seront de retour, tout comme leurs filles jouées par Frédérique Bel, Émilie Caen, Julia Piaton et Élodie Fontan (qui semble par ailleurs enceinte sur l'affiche).