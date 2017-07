"Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ?" : Adrien, 8 ans, fait le buzz !

Après "Allo, non mais allo quoi?" de Nabilla, "J'suis pas venue ici pour souffrir okay?" de Meryem, c'est au tour de la blague "Qu'est ce qui est jaune et qui attend ?" du petit Adrien de défiler en boucle dans toutes nos timelines. Sur Twitter, Facebook ou encore Instagram, de nombreuses vidéos du jeune Adrien, âgé de 8 ans, font le tour du web. Sa blague à l'intonation drôle et déroutante a même fait la une des journaux télévisés... En bref, la séquence du garçon est devenue un véritable phénomène.

En quelques jours seulement, des millions de personnes ont visionné cette vidéo, plaçant le petit Adrien au rang de it-star ! Comme beaucoup d'autres, le comique en herbe a même décidé de surfer sur la vague du buzz pour créer des comptes officiels sur les réseaux sociaux afin que ses fans puissent le retrouver facilement et suivre ses futures aventures.