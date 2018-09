"Together – Tous avec moi" sur M6 : Ce nouveau show musical s'annonce mémorable

Jeudi 20 septembre, Purepeople.com a pu assister aux enregistrements de la future émission musicale d'M6, Together : Tous avec moi. Un show dynamique et convivial, produit par EndemolShine et mené par Eric Antoine, durant lequel un mur de 100 professionnels munis d'un buzzer chacun jugent des candidats venus tester leur talent. Au milieu des 100, Garou joue également les capitaines !

Le rendez-vous était donc donné au studio 128 de la plaine Saint-Denis, en fin d'après-midi, et force était de constater que l'ambiance battait encore son plein – après des heures de tournage ! – grâce à l'énergie de l'animateur mais aussi grâce aux très nombreux professionnels, souvent délicieusement excentriques, qui donnent à l'émission toute sa saveur. En effet, face aux candidats désireux de remporter la somme de 50 000 euros au terme de la compétition, une pléiade d'artistes font le show, donnent de la voix, commentent les prestations, rient et dansent tout en accomplissant leur mission, buzzer ou non les chanteurs d'un soir pour leur donner un score sur 100.

Parmi ces 100 jurés, on retrouve le duo de L'Eurovision 2018 Madame Monsieur, Damien Sargue, Dominique Magloire, Ysa Ferrer, David Ban mais aussi des drag queens, des sosies (Amy Winehouse, Stromae, Claude François, Céline Dion...), un chanteur de K-Pop, des artistes de gospel, des rappeurs, des Youtubeurs (Bilal Hassani...) ou encore des artistes de comédies musicales. Bref, un assemblage hétéroclite et détonnant qui devrait ravir les futurs téléspectateurs de l'émission. Il est aussi à noter que chaque membre des 100 possède son propre micro et que le public pourra ainsi découvrir leurs petits commentaires (parfois acerbes !) ! Enfin, Eric Antoine, qui se déplace dans le mur de 12 mètres de haut à la quête de réactions sur le vif, recueille également les commentaires bienveillants ou les punchlines à l'issue des prestations.

Interrogé par Purepeople.com à l'issue de cette journée de tournage, Garou s'est confié à nous sur les raisons de sa participation : "On se prend pas trop au sérieux dans cette émission, on veut que les gens s'amusent, on veut prouver que la musique est contagieuse. (...) Je veux être au service d'un show qui me plaît, le principe est très drôle ! Je prends un plaisir fou et j'espère que ce plaisir sera contagieux lui aussi."

Together : Tous avec moi, un show à découvrir prochainement en prime time sur M6...