10 Couples parfaits – Ariel : Pourquoi il a refusé de participer au départ

Lundi 1er avril 2019, TFX donne le coup d'envoi de la saison 3 de 10 Couples parfaits. Une aventure à laquelle participe Ariel, un chanteur de 27 ans qui réside à Paris. Interviewé par Purepeople, le jeune homme nous a révélé à quoi ressemblait son passé amoureux.

"À chaque fois, c'est un bail d'un an non renouvelable. J'ai eu quatre relations d'à peu près un an. La dernière fois, j'ai battu mon record, j'ai fait un an et demi. C'est moi qui me suis fait baser parce qu'on avait fouillé dans mon téléphone et trouvé des petits trucs un peu compromettants. Mais j'ai envie de trouver le véritable amour", explique Ariel. Ce qui lui manquait dans ses idylles passées ? "Peut-être une forme d'admiration, d'échanges ou de surprises. Que ma partenaire m'apprenne des choses, c'est très important pour moi. Et qu'elle partage les mêmes centres d'intérêts."

Peut-être a-t-il trouvé son bonheur dans 10 Couples parfaits. On le rappelle, le principe pour les 21 participants est de trouver l'autre candidat(e) avec lequel ou laquelle ils sont compatibles. Et parfois, des couples se créés lors du tournage. Quoi qu'il en soit, Ariel n'a pas pensé à cela dans un premier temps. Il admet en effet que quand le casteur de l'émission l'a approché pour tourner dans le programme de romance, il n'était pas du tout emballé : "J'étais dans une soirée et un casteur de l'émission m'a vu. Le lendemain, il m'a ajouté sur Instagram. On a commencé à discuter un peu. J'ai été réfractaire, totalement, à l'idée de faire de la télé, donc je lui ai dit non. (...) Je suis dans la musique et je vois plus grand que chanter dans des événements privés comme je le fais actuellement. Et j'avais peur que ça me catégorise en tant que mec de télé-réalité et de ne pas pouvoir m'en défaire. Mais tout compte fait, je pars du principe qu'on peut faire une télé-réalité et ne pas s'afficher, rester soi-même."

Face à l'insistance du casteur, Ariel a consulté ses proches et il a bien réfléchi. Il a finalement accepté la proposition et ne le regrette aucunement. "J'aurais pu faire encore plus de bordel que j'en ai déjà fait mais, parfois, j'étais épuisé. Et je savais que si je disais telle ou telle chose, à tel moment, tout allait encore retomber sur ma tête et je voulais un peu de repos. Donc je me suis censuré en ce sens, mais pas pour ne pas passer pour je ne sais qui", nous répond le beau brun quand on lui demande s'il s'est censuré dans 10 Couples parfaits.

