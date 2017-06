10 couples parfaits : Le frère de Thibaut Kuro au casting

Lundi 3 juillet 2017, NT1 lance une toute nouvelle émission de télé-réalité intitulée 10 couples parfaits, qui sera diffusée en quotidienne du lundi au vendredi, à partir de 18h30. Adapté du concept de MTV Are You the One?, le programme sera présenté en France par Elsa Fayer.

Une somme non négligeable à la clé

Vingt célibataires, dix femmes et dix hommes, ont été soumis à une série de tests afin de déterminer avec qui ils seraient susceptibles de former un "couple parfait". Tout le long du programme, les candidats devront identifier les dix duos. S'ils réussissent à trouver la personne qui leur était destinée, en plus d'avoir trouvé l'amour, les vingt candidats remportent 200 000 euros à se partager. Une jolie somme...

Afin d'avancer dans leur quête, les célibataires vont se prêter au jeu de plusieurs dates challenges – soit des épreuves sportives – qui donneront suite à des rendez-vous à deux durant lesquels ils apprendront à se connaître. Puis, chaque semaine, aura lieu la cérémonie des couples. À ce moment-là, les vingt candidats découvriront combien de couples parfaits ils ont identifiés, sans toutefois savoir lesquels.

Le seul moyen pour eux d'être certains de l'identité des duos validés est de les faire passer par la Love machine, révélateur de compatibilité amoureuse. Et si un couple s'avère être un match parfait, il part en lune de miel et ne reviendra à la villa qu'à l'occasion de la cérémonie des couples chaque vendredi.

Pour information, Elsa Fayer n'a pas été mise au courant de la compatibilité des candidats. "On va tous se poser la question, et moi la première, de savoir qui va avec qui, nous a confié l'animatrice lors de la conférence de presse. J'en ai trouvé certains, mais pas tous. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les dés sont rejetés."

Trois candidats pas si anonymes au casting

Lors de ce point presse, Alexia Laroche-Joubert – présidente d'Adventure Line Productions, qui produit 10 couples parfaits – a précisé avoir misé sur un casting composé d'anonymes âgés de 22 à 30 ans qui sont tous "dans une démarche sincère et naturelle". Toutefois, parmi les vingt célibataires ayant tourné cette télé-réalité, certains ne sont pas si inconnus que ça du grand public. En effet, Ingrid, mannequin de 25 ans, a déjà été aperçue dans le programme The Game of Love sur NRJ12. Quentin, lui aussi au casting, n'est autre que le frère de Thibault Kuro Garcia, qui a participé aux Marseillais sur W9 puis aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Enfin, Matthieu Assez, mannequin originaire du Sud de la France, sera – comme l'ont indiqué nos confrères de Non Stop People – prochainement à l'écran dans le programme de W9 Les Princes et princesses de l'amour, notamment au côté de Marvin Tilliere. Sur les vingt célibataires de dix couples parfaits, trois ne sont donc pas si anonymes...