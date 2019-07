10 Couples parfaits : Marilou, maman, raconte son accouchement cauchemardesque

"Il est temps pour moi de vous partager mon bonheur depuis quelques mois... À votre avis, fille ou garçon ?", a écrit en janvier dernier Marilou, la pétillante brune de l'émission, connue notamment pour son corps de rêve. Dimanche 7 juillet, elle a fait savoir qu'elle a donné naissance à son enfant et a raconté dans les détails son accouchement sur Instagram. Un récit qui fait froid dans le dos.

"Mon amour, mon petit être. Impossible de vous décrire toute l'émotion qui me submerge en vous écrivant ces quelques lignes. Son arrivé à été tout ce que je n'avais pas imaginé et ce que je pouvais espérer pour lui, pour nous", commence-t-elle.

Puis, Marilou raconte la poche des eaux qui se fissure, le fait qu'on la garde à l'hôpital alors qu'elle n'a pas ses affaires. Elle se livre aussi sur sa souffrance et son choix de ne pas demander de péridurale pour finalement craquer et en avoir une. Le récit de la jeune femme devient terrible ensuite. Marilou raconte comment son bébé aurait pu mourir et les condition douloureuses dans lesquelles elle a accouché. "Bébé est descendu, direct de quatre centimètres je passe à huit centimètres. Bébé est là mais la sage-femme sent le cordon qui va sortir avant bébé, chose très dangereuse qui aurait pu le tuer. Le bébé écrase le cordon avec sa tête et empêche le sang du cordon de circuler. (...) Elle appelle le médecin qui arrive en panique, les traits de la machine diminuent. Et elle dit qu'il faut de toute urgence m'emmener au bloc et faire une césarienne. Là mon corps se fige, mes larmes coulent, je me demande pourquoi tout d'un coup cette décision et tant de panique autour de moi. Ils viennent à plusieurs me pousser sur mon lit, ils courent tous", raconte-t-elle.

Et de poursuivre : "J'arrive au bloc, je vois beaucoup de personnes autour de moi courir dans tout les sens et en panique. (...) Et la je comprend que non seulement j'aurais la césarienne mais en plus de ça qu'on allait me faire une anesthésie générale. Donc pas de papa à mes côtés et je ne verrai pas bébé sortir. L'anesthésiste me rassure en me disant qu'il va sauver mon bébé et moi. Je m'endors. Au réveil mes yeux ont du mal à s'ouvrir et je me rappelle où je suis, je me demande si mon bébé est en vie, si on a réussi à le sortir saint et sauve. J'aperçois mon chéri qui me dit : 'regarde il est là'. Et je n'en crois pas mes yeux mon bébé va bien !! (...) Par la suite on m'a expliqué qu'ils ont dû me faire une anesthésie générale car ils n'avaient pas de temps pour m'en faire une locale, ils avaient que 15 minutes maximum pour m'emmener au bloc, me préparer, m'endormir et sortir le bébé. Au delà de ce temps bébé n'aurait pas survécu."

Si la mère et l'enfant sont donc hors de danger, pour Marilou il est difficile de se dire qu'elle n'a pas assisté au premiers moments de vie de son bébé : "C'est très douloureux pour moi de ne pas avoir pu le prendre dans mes bras, l'entendre pousser ses premiers cris, à l'heure actuelle j'ai du mal à m'en occuper, à le porter ou même à lui donner le biberon à cause des points de suture et de la douleur. (...) Voilà mon accouchement cauchemardesque. Mais je relativise dieu merci j'ai mis au monde l'amour de ma vie."

Si Marilou a souhaité raconter son histoire, elle a aussi voulu partager des photos de son adorable petit garçon qui se prénomme Malone.