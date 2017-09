10 couples parfaits (NT1) : La compagne enceinte d'un candidat retrouvée morte

Mercredi soir dernier, une jeune femme enceinte de 23 ans a été retrouvée morte à son domicile d'Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors que la presse locale évoquait une grossesse avancée, la victime était précisément enceinte de huit mois comme l'a indiqué le procureur de la République de Bayonne qui a livré de plus amples détails, évoquant un "acte criminel particulièrement violent".

La jeune femme a été découverte sans vie par son compagnon, qui n'habite pas avec elle, dans un appartement situé sur la propriété de sa mère, absente lorsque l'alerte a été donnée. "Le corps se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, les poignets et les chevilles ligotés, les yeux bandés, et bâillonnée avec des torchons" a détaillé le procureur, Samuel Vuelta-Simon. Une autopsie est actuellement en cours pour connaître l'heure et les causes de la mort. Les premiers éléments indiquent toutefois des"traumatismes violents et répétés, à la face principalement, combinés peut-être avec un éventuel processus d'asphyxie lié au bâillon qu'elle avait dans la bouche" alors qu'aucune trace d'effraction n'a été observée. "Aucune piste n'est privilégiée" à ce stade de l'enquête. La victime, élève infirmière à Bordeaux et originaire de Béziers, était revenue s'installer chez sa mère pour la fin de sa grossesse.

Bien informé, le site de BFMTV révèle que le compagnon évoqué dans ce fait divers dramatique est un jeune homme connu des téléspectateurs puisqu'il a participé à l'émission de télé-réalité 10 Couples parfaits diffusée cet été sur NT1 et présentée par l'animatrice Elsa Fayer. BFMTV précise que le candidat, dont le nom n'est pas divulgué, est "intermittent du spectacle et par ailleurs étudiant en sophrologie à Bordeaux". Sous le choc après la découverte du corps de sa compagne, il a été pris en charge par le Samu.