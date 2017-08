10 Couples parfaits : Une candidate s'en prend au montage et à la production

Lundi 28 août, les téléspectateurs de NT1 ont pu voir Fabien et Estelle au lit dans la télé-réalité 10 Couples parfaits. Une séquence influencée par la production à en croire la candidate...

Estelle qui est en couple avec Felipe n'aurait pas volontairement passé ce moment intime avec Fabien. Sur Snapchat, elle déclare : "On m'a demandé de rester avec Fabien dans ma chambre, je n'ai pas eu le choix. J'ai une grande gueule, j'ai râlé ne vous inquiétez pas, mais ça n'a pas été montré." Puis, elle qui avait promis à sa moitié de dormir avec Sarah, explique qu'elle a demandé à la rejoindre mais qu'on lui avait affirmé que "Sarah et Yoann s'entendaient très bien et qu'il était en train de se passer quelque chose entre eux".

Puis, elle raconte avoir demandé à ce qu'on lui mette un lit mais que la production l'aurait insultée. Elle conclut en affirmant avoir été manipulée.