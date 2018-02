12 Coups de midi – Florian et la nouvelle règle : "Ça limite les fuites mais..."

Depuis le début du mois de février, les téléspectateurs des 12 Coups de midi (TF1) ont pu découvrir une nouvelle règle concernant l'étoile mystérieuse. Plus question de deviner l'identité de la star dont le visage est caché derrière les 130 cases violettes. Désormais, l'étoile masque les images d'indices se rapportant directement à la personnalité recherchée. Une règle pas forcément simple comme l'explique Florian, premier maître de midi à être confronté au nouveau format.

"J'étais assez déstabilisé au début parce que je cherchais une photo, confie-t-il alors à Télé Loisirs. J'avais pas tout compris, surtout que la production ne m'avait pas totalement expliqué. Et j'avais le sentiment que tout le monde n'était pas averti de ce changement de règle. Ce n'était pas clair sur le plateau."

Celui qui compte à son actif plus de 100 000 euros de gains et 24 participations a fini par comprendre de lui-même le fonctionnement de cette nouvelle étoile mystérieuse. "Certains sont déçus, mais j'apprécie ce nouveau concept. Ça limite les fuites sur le web, même s'il y en a toujours, et ça fait appel à la réflexion", estime Florian pour conclure.

Pour rappel, Thibaut Pupat, producteur artistique de l'émission de Jean-Luc Reichmann, avait évoqué les raisons de ce changement de règle. "On essaye toujours d'adapter et de faire évoluer la mécanique, avait-il déclaré. Et puis, on avait de plus en plus de fuites sur internet. Aujourd'hui, tout est accessible avec le web. Même une photo exclusive. On pouvait, avec des systèmes de logiciels inversés, retrouver la photo en trente secondes sur internet. Il suffisait que le candidat aille sur les réseaux sociaux pour avoir la réponse. Il n'y avait donc plus de jeu et d'enjeux pour le téléspectateur. On a donc fait le choix de changer la règle et de rendre ça plus ludique."

Si les fuites sont désormais limitées, à entendre Florian, pas certain que la production puisse vraiment lutter contre...