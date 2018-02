12 Coups de midi – Florian victime de son charme : Les hommes le draguent aussi

Depuis le 29 janvier dernier, Florian est indétrônable dans Les 12 Coups de midi (TF1). L'étudiant en droit et surveillant de lycée de 24 ans a d'ores et déjà récolté plus de 100 000 euros et il a découvert une étoile mystérieuse.

Pourtant, il n'était pas franchement motivé à l'idée de participer à l'émission comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Loisirs : "C'est mon meilleur ami qui regarde l'émission tout le temps qui m'a dit que je devrais y aller et que je serais susceptible de gagner, parce que j'en avais les capacités. Au début, je n'étais pas très chaud. Je ne voulais pas forcément perdre une journée à faire un casting, ça m'ennuyait un peu de le faire. Il a insisté. Et du coup, me voilà sur le plateau."

En participant au jeu télévisé, animé par Jean-Luc Reichmann, le jeune homme a accepté d'être médiatisé et d'en dire un peu plus sur sa vie lors du tournage. Les téléspectateurs ont ainsi appris qu'il était célibataire. Certains n'ont donc pas hésité à lui envoyer de belles déclarations : "C'est surtout sur les réseaux sociaux qu'on m'en envoie, même si je suis difficile à trouver sur Facebook. Je tiens à conserver une certaine tranquillité. Quelques filles m'ont écrit, des hommes aussi, mais c'est moins mon délire (rires)."

Reste à savoir si l'un des messages attirera son attention.