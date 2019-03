12 Coups de midi : Meurtre d'un candidat, mort roué de coups à 23 ans

C'est une terrible nouvelle qui tombe ce mardi 12 mars 2019. Bastien Payet, qui a participé aux 12 Coups de midi (TF1) l'été dernier, est mort. Le candidat a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Reims, en région Champagne-Ardenne.

Comme le précisent nos confrères de L'Est républicain, les faits se sont déroulés aux alentours de 3h du matin samedi 9 mars 2019 en plein centre de Reims. Bastien Payet était accompagné de trois amis lorsqu'il a été pris à partie, roué de coups de poing et de pied au niveau de la tête. Transporté au centre hospitalier de Reims en état d'urgence, le jeune étudiant de 23 ans n'a pas survécu à ses blessures et il est mort dimanche dans la matinée.

Trois autres étudiants sont soupçonnés d'être les agresseurs. L'un d'entre eux a été interpellé sur les lieux de l'agression mortelle "dans un état d'alcoolisation avancée" comme le précise le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Ses deux camarades ont quant à eux été arrêtés samedi dans l'après-midi. Les jeunes gens ont reconnu leur présence sur place mais "se renvoient la balle" à propos de la responsabilité des coups ayant entraîné la mort de Bastien Payet. "Des mots ont été échangés", précise également le procureur. Le motif de l'agression reste pour l'heure inconnu. Ils ont tous les trois été mis en examen pour meurtre.