12 Coups de midi – Meurtre de Bastien : sa petite amie dévastée prend la parole

Ce 12 mars 2019, nous apprenions avec effroi l'assassinat de Bastien Payet, un ex-candidat des 12 Coups de midi (TF1) âgé de tout juste 23 ans. Le jeune étudiant en droit, qui avait participé au jeu de la Une en juin 2018, a été agressé à Reims dans la nuit de vendredi à samedi et a succombé à ses blessures ce dimanche.

Après cette disparition tragique, Marie, la petite amie de Bastien, a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour crier son amour pour celui qu'elle vient de perdre. "L'amour de ma vie nous a quittés, quelques secondes ont suffi pour t'enlever à nos vies. Mais Bastien, n'oublie jamais que je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai toute ma vie", a-t-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc les montrant complices à la plage.

La jeune femme a aussi remercié Jean-Luc Reichmann ce mardi pour son tweet de soutien. L'animateur a en effet écrit : "Notre famille est en deuil. Très mauvaise nouvelle. Bastien de Reims, sur le plateau des 12 Coups de midi, nous avait offert un moment d'émotion hors normes. Un de ces moments suspendus que l'on ne peut oublier dans une vie. A 23 ans, Bastien représentait la joie de vivre." Pour illustrer son propos, la star de TF1 avait ajouté une vidéo du slam que Bastien Payet avait déclamé sur son plateau.

Pour rappel, selon l'Est Républicain, les faits se sont déroulés aux alentours de 3h du matin samedi 9 mars 2019 en plein centre de Reims. Bastien Payet était accompagné de trois amis lorsqu'il a été pris à partie, roué de coups de poing et de pied au niveau de la tête. Transporté au centre hospitalier de Reims en état d'urgence, le jeune étudiant a succombé dimanche matin. Trois étudiants sont soupçonnés d'être les agresseurs. L'un d'entre eux a été interpellé sur les lieux de l'agression mortelle "dans un état d'alcoolisation avancée", comme l'a précisé le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette. Ses deux camarades ont quant à eux été arrêtés samedi dans l'après-midi. Ils ont tous les trois été mis en examen pour meurtre.

Le témoignage d'un proche de Bastien, Laurent Etienne (qui est le directeur des ateliers slam.com) a raconté à propos de l'agression : "Ce n'est pas du tout deux groupes de jeunes qui se sont battus. Bastien et son meilleur ami étaient avec deux copines. Ils se sont fait alpaguer par trois autres jeunes suite à une mauvaise réflexion de ces jeunes auprès des filles. Bastien leur a juste dit qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans et qu'il fallait juste rester tranquille, sans violence, sans attaque, et ils l'ont réellement agressé."