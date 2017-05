13 Reasons Why : A 14 ans, cet acteur sortait avec des hommes plus vieux...

Une fois encore, Netflix fait le buzz avec sa nouvelle série, 13 Reasons Why. Co-produite par Selena Gomez, elle raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui se suicide et explique sur des cassettes les raisons de son acte. Les thèmes du harcèlement, du viol ou de l'homophobie y sont abordés. L'un des acteurs, homosexuel dans la vie comme dans la série, s'est ouvert sur ce sujet...

Interrogé dans le numéro de juin 2017 du magazine Attitude, Tommy Dorfman, qui incarne le personnage de Ryan Shaver, a évoqué sa propre homosexualité. "Tout le monde savait que j'étais gay avant que je le sache. On m'a maltraité à l'école car je portais des vêtements de fille alors j'ai arrêté et j'ai commencé à porter des fringues de mec et à me masculiniser. J'avais peur de paraître efféminé de quelque manière que ce soit. J'ai essayé de sortir avec des filles pendant l'école primaire. Elles ont détesté cela", a-t-il confié.

En grandissant, Tommy Dorfman a fini par s'accepter et a commencé à vivre plus sereinement sa sexualité. Le coup de pouce est aussi venu de ses rencontres avec des hommes plus âgés. "Dans les premières années du lycée, j'ai rencontré ce mec qu'un jeune étudiant et moi aimions. J'avais 14 ans [aux États-Unis, le lycée commence à 14 ans, le collège n'ayant pas vraiment d'équivalence, ndlr]. Il n'est jamais vraiment devenu mon petit ami mais il m'a ouvert et j'ai fait mon coming out", a-t-il ajouté. Après cet homme, il y en a eu d'autres. "Ils étaient dans la vingtaine et moi j'avais 14, 15 ans. Comme j'avais une fausse carte d'identité, je sortais. C'est ainsi que je rencontrais des gays", a-t-il expliqué.

Malheureusement, à 20 ans, l'acteur n'était pas au mieux de sa santé physique et mentale et il a fini par se faire admettre en cure de désintoxication... Aujourd'hui âgé de 24 ans, Tommy Dorfman a retrouvé goût à la vie et il savoure le succès de la série. D'ailleurs, 13 Reasons Why est le programme le plus commenté de l'année sur les réseaux sociaux ! Alors qu'une deuxième saison est d'ores et déjà prévue, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la trop faible prévention concernant les images et les situations qui surviennent au fil des épisodes. Netflix s'est depuis engagé a ajouter des messages de prévention pour ses utilisateurs.