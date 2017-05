13 Reasons Why : La saison 2 se dévoile...

Depuis plusieurs semaines, Netflix fait le buzz avec sa série événement 13 Reasons Why, coproduite par Selena Gomez et d'ores et déjà la plus commentée de l'année sur les réseaux sociaux. Face au succès, la plateforme de diffusion a commandé une saison 2...

Même s'il faudra attendre 2018 pour découvrir la suite de 13 Reasons Why, de premières informations ont récemment été dévoilées concernant son contenu. Sur le compte Twitter américain de Netflix, on a ainsi appris – SPOILER – que la série continuerait de suivre d'autres personnages en lien avec la mort de Hannah (jouée par Katherine Langford), que l'on s'attarderait sur le personnage de Jessica (alias Alisha Boe) après les révélations sur son viol, qu'il y aurait bien un narrateur mais que ce ne serait plus Hannah et qu'il n'y aurait d'ailleurs plus aucune cassette enregistrées par cette dernière, que la place des hommes et des femmes dans la société serait mise en avant et que des pistes pour améliorer l'égalité entre eux seront explorées et, enfin, que Brice (Justin Prentice) ne devrait pas rester impuni pour avoir violé Jessica et Hannah...