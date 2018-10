13 Reasons Why : Une star de la série au casting d'Avengers 4 !

C'est un petit événement qui risque de faire grand bruit. Une star de la série 13 Reasons Why, et non des moindres, a intégré le casting cinq étoiles d'Avengers 4, selon le site The Wrap. Il est rapporté que Katherine Langford, fameuse interprète d'Hannah Baker dans la série à succès Netflix, jouera dans le dernier volet de la franchise prévu en salles pour le 24 avril 2019.

La jeune comédienne américaine aurait même déjà tourné ses scènes, d'autant que la production s'est achevée il y a deux semaines. Mais comme souvent avec Marvel, ni la firme aux super-héros, ni Disney (qui en possède les droits) n'ont commenté cette information. On ne sait pas qui Langford incarnera aux côtés des Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Mark Ruffalo ou encore Chadwick Boseman.

Récemment vue à l'affiche du touchant Love, Simon, Katherine Langford est l'une des actrices les plus courtisées du moment. Netflix a obtenu sa signature en lui offrant le premier rôle de Cursed, le nouveau drama créé par Tom Wheeler et Frank Miller. La série est une relecture de la légende du Roi Arthur s'inspirant du comic-book des deux artistes dont la sortie en librairies est prévue à l'automne 2019. La belle de 22 ans jouera Nimue, une adolescente dotée d'un mystérieux don qui est par ailleurs destinée à devenir la Dame du Lac. En revanche, elle n'apparaîtra pas dans la saison 3 de 13 Reasons Why, comme elle l'avait confirmé elle-même.