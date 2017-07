14 juillet fabuleux avec Tony Yoka et Estelle Mossely enceinte, Pamela Anderson...

C'est un spectacle magique qui a été organisé au pied de la Tour Eiffel pour le 14 juillet. Après le défilé grandiose – marqué notamment par la fanfare jouant un medley de Daft Punk – des Champs-Elysées en présence du président de la République Emmanuel Macron, son épouse Brigitte et de l'invité d'honneur Donald Trump accompagné de sa femme Melania pour la commémoration du centenaire de l'entrée des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale, les festivités se sont poursuivies dans la capitale française avec le show musical et pyrotechnique du soir.

A partir de 23h, les artificiers de Ruggieri ont lancé à Paris l'impressionnant feu d'artifice du 14 juillet, avec une mise en scène signée par David Proteau, dédiée aux valeurs de la France, de Paris et de l'olympisme, suite à la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Un exceptionnel feu d'artifice a été accompagné des titres la chanson des vieux amants de Jacques Brel ou comme le thème de Star Wars, Le réveil de la Force. Une minute de recueillement dédiée à la mémoire des victimes de l'attentat de Nice est intervenue à 22H45, suivie par plus de 400.000 spectateurs conquis.

Deux heures avant, les heureux spectateurs ont pu apprécier le concert de musique classique sous la direction de Valery Gergiev avec 250 musiciens de l'Orchestre national de France et la Maîtrise de Radio France. La Damnation de Faust de Hector Berlioz, la quadrille de Carmen de Georges Bizet, ou encore la conclusion avec la Marseillaise de Berlioz : l'émotion était au rendez-vous ! Les frères Gautier et Renaud Capuçon – applaudi par son épouse Laurence Ferrari – ont livré un double concerto Vivace non troppo de Johannes Brahms puis les sopranos Diana Damrau et Nadine Sierra, le ténor Bryan Hymel et le baryton Ludovic Tézier ont émerveillé les oreilles.

Les célébrités au rendez-vous !

Le couple de boxeurs olympiques Tony Yoka et sa compagne Estelle Mossely, enceinte et habillée par Christophe Guillarmé, ainsi que l'actrice sculpturale et militante Pamela Anderson, étaient réunis pour discuter avec l'animateur Stéphane Bern. On pouvait également croiser l'artiste Richard Orlinski qui a offert à chaque artiste sa nouvelle sculpture baptisée Paris Concerto, Laurent Boyer et sa fille Marine, le comédien Olivier Sitruk ou encore le chanteur Christophe Willem font partie des célébrités présentes pour cette magnifique soirée !

Le spectacle a conquis les téléspecateurs qui ont pu suivre le concert et le feu d'artifice sur France 2. La chaîne a ainsi tweeté : "Record pour #LeConcertDeParis. Meilleur score depuis 2013 avec 3,1 millions de tvsp et 20,4%."