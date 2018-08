2 Chainz marié : Kim Kardashian et Kanye West, invités stars de l'événement

Miami fait partie des destinations de vacances les plus prisées de la planète ! 2 Chainz et sa fiancée Kesha Ward y ont posé leurs valises pour un week-end mémorable. Le couple s'est marié en présence de prestigieux invités, dont Kim Kardashian et Kanye West...

Après deux demandes en mariage (la plus récente a eu lieu au Met Gala 2018), 2 Chainz (vrai nom Tauheed Epps) et Kesha Ward se sont enfin dit "I do" ! L'heureux événement s'est déroulé samedi 18 août 2018 à la Villa Casa Casuarina, ex-propriété du défunt couturier Gianni Versace reconvertie en hôtel quatre étoiles située sur Ocean Drive, à Miami Beach.

Ce grand jour a commencé avec l'échange des voeux et des alliances et s'est poursuivi lors de la réception. 2 Chainz, son épouse ainsi que la mère du rappeur y ont ouvert la piste de danse.