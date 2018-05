2Be3 : Frank Delay lâche des confidences intimes sur Adel !

La dernière fois que le public avait des nouvelles d'Adel Kachermi, c'était il y a déjà quatre ans, lorsque l'ancien membre des 2Be3 évoquait sa nouvelle carrière loin des projecteurs, à la tête de la société conciergerie de luxe Akcess Private Office, basée à Genève. Mais, aujourd'hui, c'est Frank Delay qui lâche des infos sur ce que devient son ancien complice...

Interrogé par le magazine Closer, alors qu'il poursuit la promotion de son spectacle musical intitulé Boys Band Forever - qu'il donne avec Chris Keller et Allan Théo - Frank Delay a évoqué son ami Adel. "On se voit régulièrement [ils ont posé ensemble l'an dernier, aux Globes de Cristal à Paris, NDLR]. Il est venu assister à Boys Band Forever. Il s'est beaucoup amusé ! Il est courtier dans l'aviation de luxe : quand un artiste ou un homme d'affaires a besoin d'un jet privé, il organise tout. Il a eu deux enfants, Idryss et Marie, avec son ex. Il a une nouvelle compagne depuis trois ans", a-t-il ainsi lâché.

Si on avait connaissance de sa paternité - son fils est âgé de 17 ans et sa fille de 9 ans - on ignorait cependant qu'il avait retrouvé à l'amour ! Adel Kachermi, aujourd'hui âgé de 42 ans, fait très attention à ne pas exposer sa vie privée et n'a ainsi jamais posé avec son amoureuse...