Cela fait sept ans que Filip Nikolic, membres des 2Be3, est mort.

Dans les colonnes du magazine Ici Paris, Frank Delay exprime sa tristesse : "Si on doit se souvenir d'une personne parmi tous les boys band des années 90, ce sera Filip. Il a été le porte-drapeau du phénomène. Il était beau, insolent, impulsif, charismatique. De nous trois, c'est lui qui a eu la plus belle reconversion. Il a joué au côté de Roger Hanin pendant cinq ou six ans dans une super série télé. C'était un très bon comédien. Je n'ai pas fait son deuil. C'est une chose trop difficile à faire et à vivre... "

Aujourd'­hui, alors que Filip Niko­lic aurait dû fêter son 43e anniversaire, Frank Delay a souhaité délivrer un doux message à son défunt collègue en partageant un cliché sur Instagram où l'on peut voir le groupe très soudé.