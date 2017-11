4 mariages et un enterrement : Le film culte adapté en série !

En 1994, les spectateurs du monde entier découvrent avec enthousiasme la comédie romantique Quatre mariages et un enterrement, avec Hugh Grant dans le premier rôle et mise en scène par Mike Newell. Le film attire 5,8 millions de personnes en France, obtient le César du meilleur film étranger et rapporte 245 millions de dollars dans le monde. Aujourd'hui considéré comme un long métrage culte dont la finesse d'écriture n'a d'égale que l'interprétation impeccable des acteurs, une nouvelle vie est promise au film : son adaptation en série !

Selon le site Deadline.com, la version "série" est actuellement en développement par la chaîne Hulu. L'idée est de suivre un groupe d'amis dont les (més)aventures qui se déroulent durant quatre mariages et un enterrement influent sur celles de chacun. Chaque saison suivra un fil conducteur différent.

Aux commandes de ce projet intrigant, celle à qui l'on doit Mindy Project et qu'on retrouvera dans Ocean's Eight, l'Américaine Mindy Kaling. Le résultat sera-t-il à la hauteur du film inoubliable ? Savoir que le scénariste Richard Curtis est producteur de la série est certainement rassurant !