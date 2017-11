4 mariages pour 1 lune de miel : Anne menacée de mort ? Une candidate réplique

Anne, une jolie petite menteuse ?

Au cours d'une interview pour Télé Star, la candidate de 4 mariages pour une lune de miel (TF1) a assuré qu'elle a été menacée de mort par l'une de ses rivales, ainsi que sa famille. "J'ai tout de suite pris contact avec le service juridique de TF1 afin qu'il s'occupe de ce problème. Depuis, la candidate en question s'est excusée", avait-elle ajouté. Pourtant, cela serait "complètement faux" selon Marie.

La jeune femme, qui a affronté Anne lors du tournage de l'émission de TF1 a assuré à Voici que ni elle, ni les autres participantes, ne s'en sont prises à Anne. "Anne a raconté des bêtises pour faire le buzz, car les trois autres candidates communiquent entre elles elles et personne ne l'a menacée", a ajouté Hervé, l'époux de Marie.

Cela ne veut pas dire pour autant que toutes ont pardonné son comportement. Pour rappel, Anne n'a pas été tendre avec ses concurrentes. Elle avait même quitté précipitamment le mariage de Marie et Hervé, choquée par le fait que plusieurs hommes se sont retrouvés en caleçon. "Pour moi, elle ne méritait pas de gagner. On lui en veut. Pour être méchante à ce point-là, il ne faut pas avoir de coeur. On a le droit de faire des critiques, parce qu'un mariage n'est jamais parfait, mais on ne peut pas être méchante à ce point-là", a conclu Marie.

Reste à savoir si Anne prendra le temps de lui répondre.