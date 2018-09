4 mariages pour 1 lune de miel : Benjamin dévoile un mensonge de la production

Jeudi 6 septembre 2018, les téléspectateurs de TF1 ont découvert le mariage d'Elodie (25 ans) et Benjamin (33) dans le Nord-Pas-de-Calais, sur le thème "chic et folie", dans l'émission 4 Mariages pour 1 lune de miel. Tous deux avaient invité 120 personnes et avaient un budget de 23 000 euros. Et on peut dire que leur cérémonie a plu puisque ce sont eux qui ont remporté la compétition cette semaine.

"Nous pensons dépenser les 4600 euros remportés pour une croisière", a confié Nicolas à nos confrères de Télé Star. Il a ensuite admis qu'au départ, sa femme et lui ne souhaitaient pas participer à l'émission : "A la base, ma femme Elodie et moi étions contre ! ITV Productions a obtenu nos coordonnées sur un salon du mariage. Je n'aimais pas l'émission et nous avions déjà assez de pression comme ça." Le couple a fini par changer d'avis car la production a su trouver les bons arguments.

Mais, une fois sur le tournage, ils se sont rendus compte que l'un de leurs arguments était faux : "Ils nous ont expliqué qu'aucune note en dessous de 7 n'était acceptée. Ce qui, en réalité, était faux ! Ma femme et moi avons piégé la production : Elodie a donné la note de 5/20 à un candidat et la production a validé son choix." Si Elodie et Benjamin ne regrettent aucunement cette expérience et se réjouissent d'avoir découvert des "images inédites" de leur mariage dans 4 Mariages pour 1 lune de miel, ils y réfléchiraient à deux fois s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière.

"Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Elodie a dû s'absenter les trois week-ends qui précédaient la cérémonie pour le tournage des mariages des concurrentes, ce qui nous a bousculés dans les préparatifs de dernière minute. Sans parler de cette pression supplémentaire, lorsqu'une équipe de 25 personnes pose ses caméras sur le lieu de votre mariage !", a expliqué Benjamin.