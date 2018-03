4 mariages pour 1 lune de miel: Harcelée et critiquée, une mariée change de tête

Isabelle a participé à 4 mariages pour 1 lune de miel (TF1) la semaine du 12 mars 2018 face à Stéphanie, Pamela et Sabrina. Si elle garde un bon souvenir de son mariage, la candidate a rapidement été confrontée à l'envers du décor de l'émission...

"Je suis déçue du montage de l'émission (...). Le retour a été hyper compliqué", nous confie alors Isabelle qui indique que se voir à la télévision peut faire "très mal". L'image renvoyée peut même engendrer certaines réactions violentes de la part des téléspectateurs. "Il y a des gens fort sympathiques mais d'autres sont vraiment très méchants. On s'est attaqué à ma vie privée, jusqu'à venir à la maison...", regrette alors la candidate.

Des internautes ont même retrouvé ses comptes Facebook et Instagram et ont inondé ses photos de commentaires malveillants. "J'ai été obligée de tout supprimer", déplore Isabelle. Plus encore, celle qui a "des problèmes de santé liés à la thyroïde" et "un peu de formes", a été attaquée sur son physique. "Pouilleuse", "plouc", "bonhomme Michelin"... "C'était vraiment violent", confie-t-elle.

Je me suis offert un relooking pour ne pas être reconnue

D'autant plus que cette image de "peste" comme elle le dit elle-même provient essentiellement du montage des images. Isabelle en veut ainsi à la production de l'avoir "poussée à dire des choses". Alors qu'elle n'était "pas très bien", elle a eu des mots qui dépassaient sa pensée. "Ils sont malins, ils ont gardé ces passages", lance-t-elle.

Après le torrent de haine dont elle a été la cible, la jeune mariée a tenté de contacter la production de 4 mariages pour 1 lune de miel par téléphone et par mail, en vain. "Il n'y a pas de suivi, ils nous laissent dans notre merde sans nous préparer à l'après...", lâche-t-elle.

Depuis la diffusion des épisodes dans lesquels elle apparaît, Isabelle "n'ose même plus aller en grande surface". D'ailleurs, elle nous avoue s'être offert "un petit relooking" et avoir troqué ses cheveux longs contre une coupe courte dans le but de ne pas être reconnue dans la rue. "Les gens vont au-delà du jeu", regrette-t-elle alors. Et de conclure : "Je suis complètement différente dans ma vie."

