4 mariages pour 1 lune de miel : Le geste "pas classe" d'un mari choque

Après avoir été outrées par l'animation jugée "érotique" au mariage de Maria, les candidates de 4 mariages pour 1 lune de miel (TF1) ont été surprises lors de l'union de Nadine jeudi 11 janvier 2018.

Celle qui s'est unie à son amoureux sur le thème disco avait prévu diverses animations. À la mairie, au moment de se dire "oui", le couple s'est amusé à s'arroser avec des pistolets à eau. Puis à la sortie de l'établissement, deux danseuses ont entamé une chorégraphie sur Y.M.C.A. des Village People. Une ambiance qui amusait jusque-là les mariées juges.

Le soir venu, alors que la fête se poursuivait dans une salle de réception, Nadine a de nouveau surpris. Peu après l'arrivée de la pièce montée, au moment de se servir, les époux se sont tartiné le visage de gâteau. Ce geste a déplu aux concurrentes de Nadine, qui en sont restées muettes... sauf Linda. "Quand j'ai vu ça, je suis restée choquée, a-t-elle lancé face caméra. Franchement, je n'ai pas trouvé ça classe."

Si les jeunes mariées sont surprises, Nadine avait de son côté annoncé la couleur. "On est des gens du Sud. On aime bien rigoler, on aime bien danser, on aime bien faire la fête", avait-elle déclaré dans son portrait.