4 mariages pour 1 lune de miel : Lydia lynchée, son mari Antoine riposte !

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet dernier, TF1 diffusait de nouveaux épisodes du programme 4 mariages pour 1 lune de miel. Parmi les quatre futures épouses, Lydia a créé un véritable buzz. En effet, la brunette de 19 ans qui a dit "oui" à son cher et tendre Antoine sur le thème "gitan", s'est attiré les foudres de ses concurrentes, mais aussi des téléspectateurs. En cause, ses mauvaises notes et ses critiques jugées injustifiées. Sur YouTube, le mari de Lydia a partagé deux montages photos de la cérémonie... et il en a profité pour répondre à leurs détracteurs.

Je suis un diable aussi

"Ceux qui parlent mal de moi et de ma femme et qui mettent des commentaires à deux balles sans intérêt, vous êtes jurés à fond de cale parce que je suis un diable aussi", a alors lâché Antoine, qui s'exprime désormais sous le nom de Messi Adel (et se prénomme Adolphe sur Facebook). Un message qui n'a visiblement pas suffi à calmer les internautes. En effet, les attaques n'ont été que plus virulentes. De son côté, Lydia n'a pour l'heure pas réagi.