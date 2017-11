4 mariages pour 1 lune de miel : Une candidate choquée quitte la soirée

Mardi 7 novembre 2017, TF1 a dévoilé un nouvel épisode de 4 mariages pour 1 lune de miel, au cours duquel une candidate, outrée, a préféré quitter la cérémonie.

Le principe du programme est simple. Quatre mariées tentent d'obtenir le plus de points possibles en organisant le plus beau des mariages. Elles sont jugées par leurs concurrentes et peuvent gagnent une lune de miel.

Marie et Hervé n'ont pas obtenu beaucoup de points pour leur mariage, la faute apparemment à la soirée qui a suivi l'échange de leurs voeux. Un jeu a été organisé et les règles n'ont pas fait l'unanimité auprès d'Anne et Célia, les rivales de Marie. Les joueurs devaient faire la course afin de récupérer des objets situés dans la salle. Jusqu'ici rien de bien méchant, sauf que lorsqu'il a été question d'une chemise et d'un pantalon, Anne a déchanté.

Plusieurs hommes se sont en effet retrouvés en caleçon, ce qui a mis la candidate particulièrement mal à l'aise. "Au début je me suis dit que c'était une blague. Il y avait des gens en culotte, des gens en short. On est à un mariage quand même ! Je trouve ça déplacé de voir des gens à un mariage à moitié dénudés. Du coup j'ai préféré sortir", a déclaré Anne.

"Je n'ai pas aimé. J'ai été gênée car pour moi on ne fait pas ça dans un mariage", a ensuite commenté Célia. Et de conclure : "J'ai voulu montrer que j'étais là et que je ne voulais pas sortir mais c'est vrai que ça m'a gênée. (...) C'était trop pour moi."