4 mariages pour une lune de miel : Christian Quesada insulte des candidates

Christian Quesada n'a pas mâché ses mots sur Twitter à propos de l'émission 4 mariages pour une lune de miel (TF1).

Lundi 20 novembre 2017, le grand champion des 12 Coups de midi était devant son petit écran pour suivre le premier épisode de la semaine. Il a ainsi découvert les quatre nouvelles candidates : Christine, Marjolaine, Sophie de Rambouillet et Sophie de Chelles. Et il est loin d'avoir apprécié l'attitude des trois participantes lors du mariage de cette dernière sur le thème "Amour et élégance".

Christine, Marjolaine, Sophie de Rambouillet ont été très critiques durant tout l'épisode. Une attitude qui a agacé l'auteur du Maître de midi (aux éditions Arènes). "Quelle brochette cette semaine ! #3connespourunbashingmérité", a-t-il tweeté.

Après quoi, Christian Quesada a enfoncé le clou : "Concept nul ! Mais les 3 de cette semaine ce sont vraiment les archétypes de la mauvaise foi." On imagine que Sophie de Chelles ne dira pas le contraire.