50 Cent clashé par son fils aîné : "Sa musique n'est pas bonne" !

Leur relation père-fils est tendue depuis des années, la réconciliation n'est pas près d'arriver.

Alors qu'il se lance à son tour dans l'univers du rap avec un premier titre intitulé Different, Marquise Jackson, le fils aîné de 18 ans de 50 Cent, se défend de vouloir suivre les pas de son père. Et pour cause. Le jeune artiste n'est pas un grand fan de sa musique et n'hésite pas à le faire savoir. Si certains voient dans sa première composition un tacle direct adressé à son père – notamment lorsqu'il chante "J'ai perdu mon père, il est toujours vivant" –, Marquise Jackson s'en défend.

Bien que leur relation soit tendue depuis ses 10 ans, le rappeur nie toute provocation. "Ce n'est pas un manque de respect. Je pense que les gens voudraient que ça en soit un mais ce n'est pas le cas. C'est ce qui se passe dans ma vie", se défend Marquise Jackson auprès de TMZ.

En plus de ne pas vouloir évoluer dans l'ombre de son père, le jeune artiste ne veut surtout pas travailler avec lui. "Il n'y a personne derrière tout ça, même pas mon père. Juste moi", confie-t-il à TMZ avant de s'attaquer plus frontalement à son papa. "Sa musique n'est pas assez bonne. Je suis juste honnête, c'est mon opinion", lâche-t-il.