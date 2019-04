50 mn Inside : Patrick Sébastien et Chimène Badi se livrent à coeur ouvert

Ce 20 avril 2019, l'animateur Nikos Aliagas présentera un nouveau numéro de 50 mn Inside sur TF1 à partir de 17h50. Deux invités exceptionnels se livreront dans cette nouvelle édition.

Dans 50 mn Inside, l'actu, une enquête sur la possible infidélité du prince William sera diffusée alors que la rumeur disant qu'il a trompé Kate fait grand bruit au Royaume-Uni. Patrick Sébastien ouvrira ensuite les portes de son jardin secret du Lot et dévoilera les coulisses de son one-man show. A quoi ressemble son quotidien après la télévision ? Les équipes de 50 mn Inside l'ont suivi de près.

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, la chanteuse Chimène Badi répondra aux questions intimes de Nikos et se livrera à coeur ouvert.

À 19h05, dans 50 mn Inside, le mag, nous découvrirons l'un des hôtel les plus fous du monde, L'Atlantide aux Bahamas, le Las Vegas des Caraïbes. Et comme les stars, nous partirons enfin à l'aventure en Équateur entre jungle et l'océan Pacifique.

50 mn Inside, l'actu, c'est à 17h50 sur TF1 ce samedi suivi par 50 mn Inside, le mag à 19h05.