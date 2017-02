50 Shades Darker : Comment les acteurs s'entraînaient avant leurs scènes de sexe

En regardant les nombreuses scènes de sexe de Fifty Shades Darker (dans nos salles depuis mercredi 8 février), impossible de deviner que Dakota Johnson et Jamie Dornan ont suivi un programme sportif ultrarigoureux avant de tourner ces séquences. Et pourtant, il fallait bien que leurs corps soient suffisamment athlétiques pour assurer les acrobaties auxquelles ils se livrent à l'écran.

Ramona Braganza, coach sportive et adepte de fitness qui a notamment travaillé avec Scarlett Johansson, Anne Hathaway et Halle Berry, dévoile les détails de cette préparation physique. Durant les cinq mois de tournage, les deux stars avaient accès à une caravane dédiée au fitness. "Dakota avait l'habitude d'y passer tous les jours quand elle était sur le plateau, je dirais cinq jours par semaine environ", raconte par exemple Braganza à People, avant de détailler le programme qu'elle avait concocté pour l'interprète d'Anastasia Steele, concentré sur les jambes, les bras et les abdominaux.

"Elle était déjà plutôt fine, donc elle voulait surtout se tonifier. On a fait beaucoup de stretching dansant en musique, puis on faisait un circuit avec du travail de jambes. Une des choses qu'elle a vraiment aimé faire, c'était d'être allongée sur le sol pour faire un vieil exercice façon Jane Fonda avec les jambes levées. J'ajoutais un peu de poids pour amener de l'intensité. Cela a été très efficace pour les jambes et les fessiers", confie la coach. Une séance typique comptait donc trois courtes sessions de cardio, deux circuits de trois mouvements à chaque fois pour les jambes et une session d'abdos. La comédienne peaufinait ensuite le tout avec des cours de yoga aux côtés de sa coach.