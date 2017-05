50 Shades Darker : Dakota Johnson rencontre l'ex-amante torturée de Grey

Avant de découvrir Fifty Shades Freed (Cinquante nuances plus claires) en février 2018, le chapitre Fifty Shades Darker se refermera le 13 juin prochain avec la sortie en DVD et Blu-ray du film. L'occasion pour les fans de revivre les aventures érotico-romantiques de leurs héros préférés, de voir Ana tenter de résister à Christian Grey (Jamie Dornan) tout en découvrant une partie de son passé, entre celle qui l'avait initié aux plaisirs sado-masochistes (Kim Basinger) et une ex-amante encore amoureuse de lui, Leila Williams (Bella Heathcote)... C'est d'elle qu'on va faire la connaissance, avec Ana (Dakota Johnson), dans l'extrait ci-dessus.

DVD, Blu-ray, coffret et édition limitée collector, en vente à partir du 13 juin 2017.