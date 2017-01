7 à la maison : Catherine Hicks se ravise à propos de Stephen Collins, pédophile

Alors que la créatrice de Sept à la maison a récemment fait part de sa volonté de faire revenir à l'antenne la série culte, y compris avec Stephen Collins pourtant paria à Hollywood après sa mise en cause dans une affaire de pédophilie, on apprend désormais que certains acteurs ne sont pas contre, eux non plus. A commencer, grande surprise, par Catherine Hicks...

Depuis dix ans et la fin de la série, force est de constater que l'actrice, qui incarnait la matriarche Annie Camden dans la série, n'a pas franchement brillé sur les écrans. En outre, depuis le scandale pédophile dans lequel avait été pris celui qui jouait son époux à l'écran, Stephen Collins, Sept à la maison n'est plus rediffusé et par conséquent elle ne touche plus de droits... Le projet de retour évoqué par la créatrice de la série serait donc une occasion pour elle de rebondir et de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ainsi, elle a complètement retourné sa veste concernant ce qu'elle pensait de son ancien partenaire, avec lequel elle ne voulait plus jouer. D'ailleurs, elle avait déclaré l'an dernier que si la série revenait, elle voudrait que le premier épisode s'ouvre sur le cercueil de l'acteur. Un discours qui a totalement changé.

Dans une vidéo dévoilée par le site TMZ.com, Catherine Hicks se déclare favorable à un retour de Sept à la maison auquel pourrait prendre part Stephen Collins. "Je n'ai aucun avis sur la culpabilité ou pas de Stephen. Nous avons été surpris mais nous nous aimons les uns les autres, nous travaillons vraiment bien ensemble et si ils décident de faire revenir la série, je serais juste heureuse de me pointer et de voir tout le monde, y compris Stephen. Cela n'a jamais été un problème pour la série. C'est simplement, en gros, un nouveau chapitre dans sa vie, lequel, je pense, était déjà entamé avant que l'on commence Sept à la maison [les faits d'actes pédophiles se sont produits entre 1973 et 1994, ndlr]. Alors, cela ne représente pas un problème.. Donc, être ensemble et faire revenir nos personnages, ça ira car, en plus, la série est basée sur le pardon, sur le fait de ne pas juger, sur l'humilité, toutes ces valeurs qui forment une certaine foi", a-t-elle expliqué.

