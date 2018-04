7 à la maison : Mackenzie Rosman (Rosie) retrouve l'une de ses soeurs

Elle a joué durant plus de dix ans le rôle de Rosie Camden dans la série 7 à la maison, la petite dernière de la famille Camden avant l'arrivée des jumeaux, la petite soeur de Mary (Jessica Biel), mais aussi de Lucy (Beverley Mitchell). Aujourd'hui âgée de 28 ans, Mackenzie Rosman s'est éloignée des plateaux de tournage, préférant profiter de la nature et de son amour pour les animaux. Malgré sa nouvelle vie, la jolie brune ne peut oublier l'époque 7 à la maison, encore moins lorsque sa route croise celle de l'une de ses anciennes complices.

Lundi 16 avril 2018, Mackenzie Rosman a retrouvé Beverley Mitchell, 37 ans, à New York. Celles qui se sont donné la réplique durant plus d'une décennie ont dîné ensemble comme l'a révélé Beverley Mitchell sur sa page Instagram. "Mon coeur est plein, tout comme mon ventre", a commenté l'actrice américaine. Heureuses de passer quelques heures ensemble, les deux soeurs fictives n'ont pas manqué d'immortaliser leurs retrouvailles pour le plus grand plaisir de leurs fans. Résultat : un selfie en noir et blanc, de jolis sourires et une langue tirée.