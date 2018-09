7e édition de Leurs Voix pour l'Espoir : Les artistes autour de Laurie Cholewa

Depuis plusieurs années, Laurie Cholewa se bat pour mettre la lumière sur la recherche contre le cancer du pancréas, maladie qui a emporté son papa. L'animatrice de 37 ans, récemment mariée et qui attend son premier enfant, a mobilisé ses amis stars à l'occasion du concert caritatif Leurs Voix pour l'Espoir, le 1er octobre 2018.

Sur la mythique scène de l'Olympia, il faudra ainsi compter sur la présence de Soprano, Vianney, Jenifer, Dadju, Nolwenn Leroy, Hoshi, Jérémy Frérot, Kids United Nouvelle Génération ou encore Vitaa, le duo de l'Eurovision Madame Monsieur, Elie Semoun, Julie Zenatti, Cats on Trees, Daniel Levi... Laurie Cholewa s'occupera de son côté de l'animation de la soirée.

Le concert permettra de récolter des fonds en faveur de la Fondation A.R.CA.D (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) dédiée au cancer du tube digestif et reconnue d'utilité publique. "Le cancer du pancréas est en augmentation régulière en France (12 000 nouveaux cas par an) et malgré les efforts des médecins, il reste l'un des plus graves et représentera la deuxième cause de décès par cancer en 2020", explique le professeur Pascal Hammel.

Quant à Laurie Cholewa, que l'on retrouve sur Canal + dans Tchi Tcha et L'info du vrai ainsi que sur RFM, elle déclare : "Parce que ma famille a été touchée de près par cette maladie, j'ai décidé de créer ce rendez-vous annuel. Un grand concert d'espoir et de partage avec pour but de nous aider à récolter des fonds pour la recherche et ainsi mieux comprendre les causes de ce cancer."

