A$AP Rocky cambriolé : Sa grande soeur braquée par les malfaiteurs

Vols, piratage, harcèlement : de plus en plus de stars sont victimes de crimes et délits ! A$AP Rocky est la dernière en date. Des cambrioleurs armés sont entrés chez le rappeur et petit ami de Kendall Jenner, et ils ont braqué sa grande soeur...

L'incident s'est produit à Los Angeles le mardi 16 mai vers 23h30, selon les sources judiciaires de TMZ. Le site américain écrit que trois hommes ont illégalement pénétré à l'intérieur du domicile d'A$AP Rocky (dont le vrai nom est Rakim Mayers) par une fenêtre non verrouillée. Le propriétaire absent, la maison était tout de même occupée par sa grande soeur, Erika Mayers. La jeune femme les a surpris en flagrant délit.

Les malfaiteurs, dotés d'armes à feu, ont alors menacé Erika Mayers et l'ont entraîné dans les pièces de la résidence, à la recherche d'argent et de biens de valeur. Les trois hommes ont quitté les lieux en voiture avec des bijoux, un coffre qu'ils ont abandonné en pleine rue ainsi que d'autres articles appartenant à A$AP Rocky. Le préjudice est estimé à 1,5 million de dollars.

Toujours selon les sources judiciaires de TMZ, les auteurs de ce cambriolage n'ont pas visé le domicile californien d'A$AP Rocky par hasard.

Après le désormais célèbre vol à main armée dont Kim Kardashian a été victime et la récente visite d'un déséquilibré chez Amber Rose, A$AP Rocky fait à son tour les frais de sa célébrité.