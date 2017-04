À bras ouverts, Gangsterdam... 8 comédies qui ne font pas rire tout le monde

Le Père Noël est une ordure (1982)

Christian Clavier le déclarait dans C à vous pour défendre À bras ouverts : "Anémone disait [dans le film] : 'Pierre, je me demande si je devrais pas finalement faire des moufles plutôt que des gants à trois doigts pour les petits lépreux de Jakarta.' Personne n'a pensé que c'était contre l'Indonésie et Jakarta et contre les lépreux !" Sauf qu'il y a tout de même quelque chose qui n'était pas passé à l'époque de la sortie du film en 1982 : le film avait été boycotté par la RATP et la Ville de Paris qui avaient refusé de louer des panneaux publicitaires pour l'affiche en raison de son titre provocant et politiquement incorrect.