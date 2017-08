A. J. Cook (Esprits criminels) et son sexy mari célèbrent 16 ans de mariage

Depuis 2005, la sublime A. J. Cook incarne la profileuse Jennifer Jareau dans Esprits criminels, la série diffusée sur TF1. Personnage adoré des fans, la jeune femme de 39 vient de retrouver les plateaux de tournage comme en témoignent ses récents posts sur Instagram. Il y a quelques jours, elle tenait tout de même à faire un clin d'oeil à celui qui partage sa vie depuis plus de seize ans, le beau gosse et père de ses deux enfants, Nathan Anderson.

Le couple, qui a passé une partie de ses vacances à Positano, station balnéaire sublime d'Italie, a posté sur Instagram de nombreux clichés de son voyage. C'est l'une de ces photos, les montrant en maillots de bain sur une belle plage, qu'A. J. Cook – superbe et son époux, barbu sexy à souhait avec ses abdos saillants – a utilisée pour rendre hommage à son mari : "Il y a seize ans, j'ai épousé ce type. Soyons honnêtes, nous étions des bébés !!! Et pourtant, nous voilà. Solides. Droits. En confiance. Je suis submergée par les bonnes choses, les épreuves nous ont rendus plus forts. Et nous avons nos deux garçons foufous à remercier lorsque ça ne va pas. Je t'aime."

A. J. Cook et Nathan Anderson se sont rencontrés à l'université d'Utah Valley. Tous les deux membres de l'église mormone, ils ont vécu un temps à Salt Lake City (ville mormone par excellence) avant de s'installer à Los Angeles ou Andrea Joy fait carrière. Ils se sont mariés le 3 août 2001. Leurs deux garçons sont nés bien plus tard : Mekhai a vu le jour en 2008, puis Phoenix Sky est né en juillet 2015. Ils sont déjà apparus à l'écran, interprétant les fils de Jennifer Jareau dans Esprits criminels.