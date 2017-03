A.J. McLean papa : Sa deuxième Backstreet Girl, au prénom original, est née

Carnet rose pour le chanteur du groupe culte Backstreet Boys. A.J. McLean et sa femme Rochelle ont accueilli leur deuxième enfant hier, dimanche 19 mars. Prénommée Lyric ("parole de chanson" en français) Dean Mclean, la deuxième fille du couple a pointé le bout de son nez à 17h10 à Los Angeles, pèse 3,7 kg et mesure 55 cm, comme l'a confirmé le porte-parole du chanteur, en exclusivité à People. Lyric rejoint ainsi sa grande soeur Ava, 4 ans.

"Quelqu'un de très cher m'a dit qu'avoir un enfant vous change pour toujours et c'était on ne peut plus vrai avec Ava. Nous avons décidé d'essayer encore une fois parce que même si Ava est indépendante, l'idée de lui offrir une petite soeur ou un petit frère est devenue de plus en plus importante pour nous", commente A.J. McLean auprès de People. Afin d'être prête pour l'arrivée de sa petite soeur, la fillette s'est activement préparée. "Elle s'est entraînée pendant des mois avec des poupées", témoigne le chanteur avec tendresse.

À 39 ans, l'artiste passé par des périodes délicates est littéralement comblé : "Avoir deux filles est un rêve devenu réalité et nous ne pourrions pas être plus fiers et plus excités d'accueillir Lyric Dean McLean dans notre monde et dans notre famille."

A.J. McLean avait annoncé la grossesse de sa femme (qu'il a épousée en 2011) en septembre dernier, à l'occasion de la fête du Travail, le Labor Day. Il avait posté une photo de quatre baskets Air Jordan de tailles différentes, dont une pour bébé sur sa page Instagram. "Alors voilà, la famille McLean attend un nouveau membre dans son clan pour la printemps prochain !! (...) Nous sommes tellement heureux", avait-t-il commenté sur le réseau social.