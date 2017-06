À l'état sauvage – Christophe Dechavanne : Du "cauchemar" à la "métamorphose"

Christophe Dechavanne est la quatrième personnalité à participer à l'émission À l'état sauvage. À l'instar de Michaël Youn, M. Pokora et Laure Manaudou, il est parti vivre une aventure exceptionnelle de quelques jours avec l'aventurier aux multiples records, Mike Horn.

Le duo s'est envolé pour l'Amérique du Sud dans la région la plus sauvage du Venezuela, surnommée "Le monde perdu". Un lieu montagneux, rocailleux, humide où Mike Horn et Christophe Dechavanne ont descendu en rappel une falaise de 200 m, construit un radeau, parcouru 45 km à pied au coeur d'une nature impitoyable. Bref, ce n'était pas un séjour reposant comme l'a découvert l'animateur de 59 ans. Légèrement hypocondriaque et habitué à son confort, il en a vu de toutes les couleurs. "Je déteste marcher... Alors vous imaginez marcher dans l'eau... sans voir où on met les pieds, pendant des heures ! Un cauchemar", a-t-il déclaré lors d'une interview organisée par M6.

Christophe Dechavanne a fait de gros efforts, il a appris à prendre sur lui, à ne pas ce plaindre, ce qu'il faisait beaucoup au début du reportage que nous avons eu la chance de voir. Il l'avoue, il est revenu métamorphosé de ce voyage.

Dur avec lui-même, il déclare : "Je suis fier de moi pour la première fois. (...) Cette expérience est une petite métamorphose intérieure, tout d'un coup, même ce qui est dur devient un plaisir."

Cet épisode d'À l'état sauvage est à découvrir le 12 juin 2017 à 21 sur M6.