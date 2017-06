À l'état sauvage – Christophe Dechavanne : "J'ai perdu 4-5 kg et j'étais malade"

Ce lundi 12 juin, M6 dévoile le 4e épisode d'À l'état sauvage. Après Michaël Youn, M. Pokora et Laure Manaudou, c'est Christophe Dechavanne qui a accepté de passer quelques jours en mode survie avec Mike Horn. Les deux hommes sont partis en Amérique du Sud dans la région la plus sauvage du Venezuela où ils ont, entre autres, descendu en rappel une falaise de 200 m, construit un radeau et parcouru 45 km à pied au coeur d'une nature impitoyable. Un séjour parfois sous tension mais qui a permis à l'animateur de 59 ans de se refaire une santé.

Malgré son dos "flingué" comme il l'explique dans les pages du Parisien, le quinqua fraîchement amoureux s'est surpassé durant cette aventure. Il faut dire qu'il s'était bien préparé. "J'ai fait tout mon entraînement physique à Montmartre. (...) Je me suis tapé tous les escaliers du quartier en montant les marches soit deux par deux, soit trois par trois. (...) Si je n'avais pas fait tout ça avant de partir, je ne pense pas que j'aurais pu suivre", raconte-t-il au quotidien.

Même s'il s'est bien préparé, le voyage n'a pas été de tout repos pour Christophe Dechavanne. "J'ai perdu 4-5 kilos, je buvais 7 litres d'eau et je n'urinais pas de la journée. J'ai été malade à cause de l'eau que nous buvions", lâche-t-il à Télé Star.

Autre moment difficile, la descente en rappel. "J'en ai pleuré en arrivant, ému de voir ce que j'avais accompli. Il y a un moment où je suis tenu par un homme mais s'il lui arrive un drame, nous serons deux... Je ne m'étais pas préparé psychologiquement, c'est épuisant", ajoute-t-il dans Télé Loisirs.

Cet épisode d'À l'état sauvage est à découvrir le 12 juin 2017 à 21 sur M6.