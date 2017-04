À l'état sauvage : Laure Manaudou a failli être rapatriée d'urgence !

Lundi 4 avril, les téléspectateurs de M6 vont découvrir les aventures de Mike Horn et Laure Manaudou. Pour l'émission À l'état sauvage, le duo s'est rendu en Afrique, dans la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambie et l'Angola. Ensemble, ils ont parcouru 130 kilomètres sur la terre et sur l'eau en seulement cinq jours pour descendre la rivière Kwando.

Une aventure unique qui demande une grosse organisation et des moyens importants de sécurité. Nos confrères du Parisien dévoilent les coulisses du tournage.

Mike Horn et sa fille en expédition

Après Michaël Youn en Éthiopie et M. Pokora à Madagascar, Mike Horn s'est donc rendu au Zambeze. Une région qu'il connaît puisque dix-huit ou vingt ans, où il a fait la guerre. Ancien soldat des forces spéciales sud-africaines, l'aventurier a minutieusement préparé cette expédition. Pour ce faire, il est parti avec Ryno Van Der Smit, son cousin qui a aussi été formé par les forces spéciales, et sa fille Annika (23 ans) qui l'a rejoint quelques jours.

Il a fallu dix jours à l'explorateur pour tracer un parcours adapté à Laure Manaudou : "Mon objectif, c'est que les personnalités soient acteurs et non pas passagers de l'aventure. C'est de la survie mais ça doit rester accessible. Je sais par exemple que Laure peut courir pour échapper aux hippopotames, ce qui n'est pas le cas de Christophe Dechavanne [prochaine personnalité à participer à À l'état sauvage, NDLR]."

Autre anecdote, il a testé une dizaine de marocos, des petites pirogues en bois, avant de trouver celle qui ferait l'affaire pour la nageuse et lui.

Laure Manaudou en danger

Une fois le tournage lancé, un médecin est prêt à intervenir en cas de besoin. C'est ce qui a été le cas pour la sportive. Durant la troisième nuit de tournage, Laure Manaudou a failli être rapatriée d'urgence. Après avoir mangé de l'antilope, elle a été prise de violents vomissements, le médecin a hésiter à la renvoyer en France. Une autre fois, il a dû lui faire une piqûre d'antidouleur à cause d'un ongle de pieds qui avait triplé de volume.

Si une prise en charge en urgence s'avérait nécessaire, un hélicoptère serait disponible pour un trajet de moins de quinze minutes jusqu'à l'hôpital.

Toujours pour des questions de sécurité, la production a engagé trois rangers armés de fusils. L'un est chargé de prendre soin de Laure Manaudou, les deux autres de l'équipe de tournage. Comme le précise le quotidien, les trois hommes ont peu dormi durant l'aventure. Notamment une nuit où les hyènes ont rôdé autour du bivouac.

Ils ont eu aussi une grosse frayeur lorsque Mike Horn et Laure Manaudou sont tombés à l'eau et qu'un crocodile a commencé à s'approcher d'eux. Une séquence que les caméramen n'ont pas eu le temps de filmer.

À l'état sauvage, avec Laure Manaudou, le 3 avril à 21h sur M6.